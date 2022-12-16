В Тульской области мужчину осудили на 3 года и 5 месяцев за причинение тяжкого вреда здоровью знакомому Фото: Алексей ФОКИН (фото)

30 июля 2022 года, житель д. Грызловка выпивал спиртные напитки вместе со своим знакомым. В один момент между ними произошла бытовая ссора из-за проведения ремонтных работ на его участке , в ходе которой злоумышленник выстрелил в правую ногу 42-летнего потерпевшего из гладкоствольного ружья. У мужчины уже была судимость за незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконное хранение взрывчатых веществ, хулиганство и применение насилия в отношении сотрудника полиции.

Суд приговорил подсудимого к 3 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.