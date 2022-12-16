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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 12:30

В ДТП в Тульской области пострадал ребенок

Ей оказали медицинскую помощь
Источник:kp.ru
В ДТП в Тульской области пострадал ребенок

В ДТП в Тульской области пострадал ребенок

Фото: материалы пресс-служб

15 декабря, на 11-ом километре автодороги «Ивановка-Грибоедово» Куркинского района, 42-летний мужчина, управляя автомобилем LADA VESTA, при повороте направо столкнулся с автомобилем MAN с полуприцепом Schmitz Cargobull SKO, за рулем которого находился 59-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 6-летняя девочка, которая находилась на переднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве в машине LADA. Ей оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.