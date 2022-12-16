Сегодня вечером, 16 декабря, в Туле откроется Губернский каток Фото: Игорь КОПЫТОВ

В день открытия здесь пройдут три вечерних сеанса — в 18:00, 20:00 и 22:00. На катке одновременно смогут находиться 250 человек. Билет для посещения катка можно бесплатно забронировать на сайте или получить в пункте регистрации при входе. На каждый сеанс 100 билетов будут доступны через онлайн-бронирование на сайте, 150 — в пункте проката.

Далее расписание такое: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00 по 1 ч. 15 мин. В выходные и праздничные дни предусмотрен детский сеанс для посетителей не старше 10 лет, начинающийся в 12:00. В декабре и в дни новогодних каникул по пятницам, субботам и праздничным дням добавляется седьмой сеанс в 22:00 — молодежный.

В прокате 250 пар коньков от 25-го по 48-й размер.

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