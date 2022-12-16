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НовостиОбщество16 декабря 2022 9:41

В Туле из желудка 12-летней девочки врачи удалили 750-граммовый ком волос

Новообразование обнаружили во время УЗИ
Игорь КОПЫТОВ
В Туле из желудка 12-летней девочки врачи удалили 750-граммовый ком волос

В Туле из желудка 12-летней девочки врачи удалили 750-граммовый ком волос

Фото: материалы пресс-служб

В Ваныкинскую больницу девочка обратилась с жалобами на тошноту и боли в животе. На УЗИ врачи определили в брюшной полости пациентки новообразование размером с желудок. МРТ и гастроскопия показали, что это скопление волос и остатков непереваренной пищи. Удалить его можно было только хирургически. Операция длилась полтора часа, в результате из желудка пациентки вынули 750-граммовый ком.

Такая патология возникает у людей с синдромом Рапунцель — заболеванием, при котором человек в стрессовой ситуации выдергивает и поедает свои волосы. Подобные образования в желудочно-кишечном тракте приводят к непроходимости желудка и обезвоживанию.

Сейчас девочку выписали, однако она все еще остается под наблюдением медиков. Полное восстановление, говорят врачи, займет полтора месяца.