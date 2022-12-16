Почти 33 тысячи детей посетят губернаторские елки в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Губернаторские посетят почти 33 тысячи детей из числа малообеспеченных семей, семей мобилизованных туляков, военных и вынужденных переселенцев.

Тульские дети смогут посетить новогодние утренники во всех районах области, где они пройдут в городских домах культуры. К примеру, в Большой Туле будет организовано порядка 260 мероприятий, из которых 19 — это елки главы администрации и мэра Тулы. В общей сложности их смогут посетить более 10 тысяч юных туляков.

В Тульском кремле 17 декабря будет дан старт фестивалю новогодней игрушки «Шар-папье». Уже с 23 декабря в Атриуме для детей и родителей будут ежедневно проходить спектакли: детективная постановка «Похитители снега» от Тульского театра кукол, а также сказки «Три поросенка», «Волк и семеро козлят». В Атриуме откроется новогодняя выставка-ярмарка изделий народных промыслов и ремесел «Кремлевский посад». Будет проведена театрализованная экскурсия с фонарем по Тульскому кремлю.