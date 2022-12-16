Илья Беспалов стал первым кандидатом на конкурсную должность главы администрации Тулы Фото: материалы пресс-служб

Сейчас Илья Беспалов занимает пост первого заместителя главы администрации города.

Кандидатов будет отбирать конкурсная комиссия в состав которой вошли мэр города Ольга Слюсарева и три заместителя председателя Гордумы – Алексей Ионов, Анастасия Дементьева, Евгений Смолянинов. Согласно распоряжению губернатора региона, также членами конкурсной комиссии станут зампред правительства региона Антон Агеев, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Борис Воловатов, первый заместитель председателя областного парламента Марина Левина и депутат Облдумы Юрий Цкипури.

Напомним, что у желающих занять должность сити-менеджера есть 5 дней. Конкурс продлится до 10 января. Имя главы администрации Тулы станет известно 25 января.