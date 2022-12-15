16 декабря в Туле без электричества останутся десятки улиц по всему городу
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Электричества не будет по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Кауля, 76-102 (чётн.), 45 к.1, 45 к.2, 47 к.1; ул. П. Алексеева, 68-76 (чётн.), 55-а-59-а (нечётн.); ул. Р. Лозинского ( Девизионная ), 1-35 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Л. Толстого, 77; ул. Тимирязева, 63-85 (нечётн.); ул. Михеева, 4, 6, 10-а, 12, 14; ул. П. Алексеева, 23-49 (нечётн.), 32-62 (чётн.); ул. Будённого, 68, 72; ул. Луначарского, 134-а, 132-170 (чётн.); ул. Курковая, 9-б; ул. Ствольная, 32, 34, 36, 37-45 (нечётн.); ул. Пороховая, 4-50 (чётн.), 3-41 (нечётн.), 25-б, 25-в, 28-а, 18-а, 22-а, 22-б, 17-а, 15-а, 11-а, 6-а, 5-а, 18-а, 7-а, 9-а; п. Горелки: Московское ш., 1-21 (нечётн.), 19-а, 1-а, 1-д, 1-л; п. Скуратово: ул. Киреевская, 10-29; ул. Чекалина, 20, 22, 92, 95, 93-а, 93-б; п. Октябрьский, 11, 11-а, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-б, 21; СНТ "УВД-3"; ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.);
с 9:00 до 17:00 - ул. Р. Зорге, 27; ул. Кутузова, 31, 33, 35, 37.