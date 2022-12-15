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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 14:29

Бывший замначальник тульского филиала РЖД заключен под стражу за обвинение в получении взятки

Приговор может быть обжалован
Источник:kp.ru
Бывший замначальник тульского филиала РЖД заключен под стражу за обвинение в получении взятки

Бывший замначальник тульского филиала РЖД заключен под стражу за обвинение в получении взятки

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С декабря 2020 года по май 2021 года бывший сотрудник РЖД работал заместителем начальника Московской дирекции инфраструктуры. В тот момент, через посредника он получил часть взятки в размере 769 тысяч рублей за предоставление возможности юридическому лицу пользоваться колесным экскаватором-перегружателем, которой принадлежал РЖД, хотя обвиняемый не имел на это полномочий. Общая сумма взятки должна была составить 1 800 000 рублей.

Суд приговорил подсудимого к 2 месяцев заключения под стражу. Приговор в законную силу не вступил.