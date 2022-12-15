Бывший замначальник тульского филиала РЖД заключен под стражу за обвинение в получении взятки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С декабря 2020 года по май 2021 года бывший сотрудник РЖД работал заместителем начальника Московской дирекции инфраструктуры. В тот момент, через посредника он получил часть взятки в размере 769 тысяч рублей за предоставление возможности юридическому лицу пользоваться колесным экскаватором-перегружателем, которой принадлежал РЖД, хотя обвиняемый не имел на это полномочий. Общая сумма взятки должна была составить 1 800 000 рублей.

Суд приговорил подсудимого к 2 месяцев заключения под стражу. Приговор в законную силу не вступил.