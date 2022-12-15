В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за сильного снегопада Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С вечера 15 декабря до вечера 16 декабря на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий. В частности, сильный снег, в отдельных районах метель, на дорогах местами гололедица, а также снежные заносы.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что водители транспортных средств в сложных метеорологических условиях должны выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность в складывающейся обстановке. Следует воздержаться от опасных маневров.