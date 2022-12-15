Мошенники похитили у жителей Тульской области 1 миллион 763 тысячи 200 рублей

Мошенники похитили у жителей Тульской области на 1 миллион 763 тысячи 200 рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

3 человека в возрасте от 33 до 42 лет, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 68 тысяч рублей.

Также, 34-летний житель Узловой хотел приобрести в интернете партию защитных масок, но наткнулся на сайт принадлежащий мошенникам. После оплаты заказа, пострадавшему перестали отвечать на сообщения, а товар так и не был доставлен. В итоге мужчина обогатил злоумышленников на 695 тысяч 200 рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.