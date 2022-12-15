134 ребенка пострадало в результате ДТП в 2022 году Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, на территории Тульской области за 2022 год произошло 101 ДТП с участием детей, в которых пострадало 134 ребенка, а 2 погибло.

Госавтоинспекции напоминает, что самым эффективным средством защиты является детское удерживающие устройство. В большинстве случаев оно помогает сохранить жизнь и здоровье ребенка.

Перевозка детей до 12 лет в легковом автомобиле должна осуществляться:

- в возрасте младше 7 лет - с использованием детских удерживающих систем;

- в возрасте от 7 до 11 лет - с использованием детских удерживающих систем, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем.

Использование удерживающего устройства в автомобиле позволяет на 70% снизить смертность среди грудных детей при авариях, а среди малышей в возрасте от 1 до 4 лет – на 54%.