В Тульской области суд приговорил мошенника к 4,5 годам лишения свободы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В июле 2022 года, 24-летней мужчина, проживающий в Ростове-на-Дону, находился в сговоре с мошенниками. Они звонили пожилым жителям Тульской области и представлялись сотрудниками правоохранительных органов, сообщая о том, что их родственники якобы попадали в ДТП.

Злоумышленники, для урегулирования данной ситуации просили заплатить круглую сумму денег, а сам подсудимый должен был приезжать к пострадавшим и забирать у них денежные средства.

Суд приговорил мужчину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.