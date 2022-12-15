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НовостиОбщество15 декабря 2022 7:07

Тульский Роспотребнадзор обнаружил в продаже сайру без самой сайры

Ведомство сообщает о фальсификации рыбной продукции
Игорь КОПЫТОВ
Тульский Роспотребнадзор обнаружил в продаже сайру без самой сайры

Тульский Роспотребнадзор обнаружил в продаже сайру без самой сайры

Фото: соцсети

Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует жителей региона о фальсификации рыбной продукции. Состав консервов, заявленный компанией ООО «Фортуна Крым», не соответствует действительности.

В лабораторных пробах продуктов под названием «Рыбные консервы стерилизованные. Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла» и «Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла ТМ «Золотой выбор» не было обнаружено ДНК сайры.

Вместо нее в содержимом банки была выявлена ДНК сельди.