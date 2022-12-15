В Туле водитель внедорожника вытащил буксующую фуру Фото: соцсети

В Туле на ул. Ложевой в районе остановки «ул. Степанова» водитель Volkswagen Touareg вытащил буксующую фуру Maersk. Вначале водитель внедорожника ждал, когда она тронется места, а в итоге обогнал грузовик, достал трос и помог большегрузу выбраться на соседнюю улицу.

Впрочем, накануне проблемы с ездой по наклонным поверхностям возникли не только у водителей грузовиков. Так, на пересечении улиц Арсенальной и Октябрьской в горку не смогла подняться легковушка. А пассажиры были вынуждены толкать общественный транспорт по заснеженному льду.