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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 6:29

В Туле водитель внедорожника вытащил буксующую фуру

Кадры с происшествия очевидцы выложили в соцсети
Игорь КОПЫТОВ
В Туле водитель внедорожника вытащил буксующую фуру

В Туле водитель внедорожника вытащил буксующую фуру

Фото: соцсети

В Туле на ул. Ложевой в районе остановки «ул. Степанова» водитель Volkswagen Touareg вытащил буксующую фуру Maersk. Вначале водитель внедорожника ждал, когда она тронется места, а в итоге обогнал грузовик, достал трос и помог большегрузу выбраться на соседнюю улицу.

Впрочем, накануне проблемы с ездой по наклонным поверхностям возникли не только у водителей грузовиков. Так, на пересечении улиц Арсенальной и Октябрьской в горку не смогла подняться легковушка. А пассажиры были вынуждены толкать общественный транспорт по заснеженному льду.