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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 14:42

В Тульской области на 9 лет осудили бывшего сотрудника колонии

Приговор в законную силу не вступил
Источник:kp.ru
В Тульской области на 9 лет осудили бывшего сотрудника колонии

В Тульской области на 9 лет осудили бывшего сотрудника колонии

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 8 января 2020 года до 5 декабря 2021 года, 32-летний мужчина, работающий в исправительной колонии, получил от осужденного взятку 200 тысяч рублей. За эти деньги, обвиняемый должен был передавать ему мобильные телефоны, наушники, WiFi-роутеры, адаптеры для зарядки мобильных телефонов, ранее изъятых у других лиц преступников, а также за пронос на охраняемую территорию запрещенных для нахождения у осужденных продуктов питания.

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в уголовно-исполнительной системе на срок 7 лет.