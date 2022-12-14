В Тульской области на 9 лет осудили бывшего сотрудника колонии Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 8 января 2020 года до 5 декабря 2021 года, 32-летний мужчина, работающий в исправительной колонии, получил от осужденного взятку 200 тысяч рублей. За эти деньги, обвиняемый должен был передавать ему мобильные телефоны, наушники, WiFi-роутеры, адаптеры для зарядки мобильных телефонов, ранее изъятых у других лиц преступников, а также за пронос на охраняемую территорию запрещенных для нахождения у осужденных продуктов питания.

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в уголовно-исполнительной системе на срок 7 лет.