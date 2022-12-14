У жительницы Тульской области похитили деньги из кошелька Фото: Алексей ФОКИН (фото)

69-летняя пожилая женщина, проживающая в Киреевском районе, оставила без внимания свой кошелек на столе для сбора продуктов в одном из магазинов, из которого украли 4 тысячи рублей.

Пострадавшая обратилась в полицию, которая после просмотра камер, установила личность преступницы. Её оказалось 30-летняя женщина. Злоумышленница полностью признала свою вину и вернула деньги.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.