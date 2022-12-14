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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 14:25

У жительницы Тульской области похитили деньги из кошелька

Вора удалось вычислить по камерам магазина
Источник:kp.ru
У жительницы Тульской области похитили деньги из кошелька

У жительницы Тульской области похитили деньги из кошелька

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

69-летняя пожилая женщина, проживающая в Киреевском районе, оставила без внимания свой кошелек на столе для сбора продуктов в одном из магазинов, из которого украли 4 тысячи рублей.

Пострадавшая обратилась в полицию, которая после просмотра камер, установила личность преступницы. Её оказалось 30-летняя женщина. Злоумышленница полностью признала свою вину и вернула деньги.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.