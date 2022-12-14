Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 декабря 2022 13:48

В Тульской области МЧС информируют об ухудшении погодных условий

Действовать оно будет целые сутки
Источник:kp.ru
В Тульской области МЧС объявили метеопредупреждение

В Тульской области МЧС объявили метеопредупреждение

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 21:00 14 декабря до 21:00 15 декабря 2022 года на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий. В частности, выпадение осадков в виде снега, местами гололедица, усиление порывов ветра до 10 м/с, что может вызвать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что водители транспортных средств в сложных метеорологических условиях должны выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность в складывающейся обстановке. Следует воздержаться от опасных маневров.

Пешеходы обязаны переходить проезжую часть дороги только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности дальнейшего движения. Также тулякам стоит выбирать более безопасную одежду для нахождения на улице - обувь с мягкой рифленой подошвой и носить верхнюю одежду с капюшоном и высоким воротником.