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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 13:25

В Тульской области поймали телефонного вора

Похищенное удалось вернуть законному владельцу
Источник:kp.ru
В Тульской области поймали телефонного вора

В Тульской области поймали телефонного вора

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

40-летний житель Новомосковска находился в торговом зале своего магазина. В один момент он оставил свой телефон без присмотра. Злоумышленник воспользовался ситуацией и украл телефон, а после покинул данное помещение.

После обращения в полицию и просмотра записи камер, сотрудникам правоохранительных удалось найти преступника. Им оказался 63-летний мужчина, который после поимки полностью признался в содеянном.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Похищенное было изъято и отдано законному владельцу.