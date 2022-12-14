В Тульской области поймали телефонного вора Фото: Алексей ФОКИН (фото)

40-летний житель Новомосковска находился в торговом зале своего магазина. В один момент он оставил свой телефон без присмотра. Злоумышленник воспользовался ситуацией и украл телефон, а после покинул данное помещение.

После обращения в полицию и просмотра записи камер, сотрудникам правоохранительных удалось найти преступника. Им оказался 63-летний мужчина, который после поимки полностью признался в содеянном.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Похищенное было изъято и отдано законному владельцу.