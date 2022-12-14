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НовостиОбщество14 декабря 2022 13:05

В Туле появятся три камеры для выявления ям на дороге

Установка закончится в декабре 2023 года
Источник:kp.ru
В Туле появятся три камеры для выявления ям на дороге

В Туле появятся три камеры для выявления ям на дороге

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает портал Госзакупок, с 1 января в Туле начнут устанавливать камеры с нейросетью для контроля за благоустройством города. На их установку было выделено 1 131 444 рублей.

Вот что смогут распознавать данные камеры:

- ямы на дорогах;

- граффити на стенах;

- мусор на дороге;

- переполненные урны;

- мусор на дороге или обочине;

- ограждения и предупреждающий знак;

- мусор на дороге.

Работы по их установке закончатся 31 декабря 2023 года.