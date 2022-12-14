В Туле появятся три камеры для выявления ям на дороге Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает портал Госзакупок, с 1 января в Туле начнут устанавливать камеры с нейросетью для контроля за благоустройством города. На их установку было выделено 1 131 444 рублей.

Вот что смогут распознавать данные камеры:

- ямы на дорогах;

- граффити на стенах;

- мусор на дороге;

- переполненные урны;

- мусор на дороге или обочине;

- ограждения и предупреждающий знак;

- мусор на дороге.

Работы по их установке закончатся 31 декабря 2023 года.