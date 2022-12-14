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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 12:46

Кража с проникновением произошла в Туле

Преступник был задержан
Источник:kp.ru
Кража с проникновением произошла в Тульской области

Кража с проникновением произошла в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

59-летний мужчина, проживающий в Тульской области, обратился в полицию с заявлением. Из его дачного домика украли шуруповерт, электролобзик и два удлинителя общей суммой 12 тысяч рублей.

Спустя некоторое время полиции удалось найти злоумышленника. Им оказался 24-летний туляк. По предварительной информации, проходя мимо одного из дачных домов, мужчина повредил замок входной двери и проник внутрь. Похищенное было изъято и возвращено законному владельцу.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело.