Кража с проникновением произошла в Туле

Кража с проникновением произошла в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

59-летний мужчина, проживающий в Тульской области, обратился в полицию с заявлением. Из его дачного домика украли шуруповерт, электролобзик и два удлинителя общей суммой 12 тысяч рублей.

Спустя некоторое время полиции удалось найти злоумышленника. Им оказался 24-летний туляк. По предварительной информации, проходя мимо одного из дачных домов, мужчина повредил замок входной двери и проник внутрь. Похищенное было изъято и возвращено законному владельцу.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело.