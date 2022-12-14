В Тульской области вместо того, чтобы ехать на общественном транспорте, приходится его толкать Фото: соцсети

В связи с плохой погодой, на некоторых участках дороги в Тульской области затруднено движение транспортных средств.

По Новомосковскому шоссе водители не могут выехать уже около часа. Причиной пробки стали, буксирующие из-за снегопада, фуры.

Также, жители региона не могут спокойно передвигаться на общественном транспорте, так как его приходится толкать. На улице Металургов 64 лайн вытолкнуть удалось, а вот на 40 автобус сил не хватило.

Однако, как сообщает администрация города, в данный момент на дорогах работает 180 единиц техники, а еще 337 единиц задействованы на муниципальных дорогах в районах области. На данный момент уже убрано более 50% дворов. Там работают 1800 дворников и 218 единиц техники.