За прошедшие сутки в Тульской области произошло 4 пожара Фото: Алексей ФОКИН (фото)

13 декабря, на ул. Гайдара п. Плеханово Ленинского района, загорелся жилой дом. В результате пожара пострадал один человек, а еще 9 были эвакуированы.

В данный момент проходит экспертиза, по результатам которой примут процессуальное решение.

Еще один случай пожара произошел на ул. Трудовой проезд в Новомосковске в многоквартирном жилом доме. По предварительной информации, пострадавших нет. Прокуратура устанавливает причину пожара.