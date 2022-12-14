За прошедшие сутки в Тульской области произошло 4 пожара
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
13 декабря, на ул. Гайдара п. Плеханово Ленинского района, загорелся жилой дом. В результате пожара пострадал один человек, а еще 9 были эвакуированы.
В данный момент проходит экспертиза, по результатам которой примут процессуальное решение.
Еще один случай пожара произошел на ул. Трудовой проезд в Новомосковске в многоквартирном жилом доме. По предварительной информации, пострадавших нет. Прокуратура устанавливает причину пожара.