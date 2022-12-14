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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 11:12

За прошедшие сутки в Тульской области произошло 4 пожара

Есть пострадавшие
Источник:kp.ru
За прошедшие сутки в Тульской области произошло 4 пожара

За прошедшие сутки в Тульской области произошло 4 пожара

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

13 декабря, на ул. Гайдара п. Плеханово Ленинского района, загорелся жилой дом. В результате пожара пострадал один человек, а еще 9 были эвакуированы.

В данный момент проходит экспертиза, по результатам которой примут процессуальное решение.

Еще один случай пожара произошел на ул. Трудовой проезд в Новомосковске в многоквартирном жилом доме. По предварительной информации, пострадавших нет. Прокуратура устанавливает причину пожара.