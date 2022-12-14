В Тульской области будет проводиться профилактическое мероприятие в целях обеспечения безопасности перевозок группы детей автобусами Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, с 5 декабря 2022 по 8 января 2023 года в Туле будут проводить операцию в целях обеспечения безопасности перевозок группы детей автобусами.

ГИБДД напоминают о правилах перевозки:

- в случае если организованная перевозка группы детей осуществляется 1 автобусом или 2 автобусами, перед началом перевозки в подразделение Госавтоинспекции на районном уровне подается уведомление об организованной перевозке группы детей: не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и пригородном сообщениях;

- если время следования автобуса при организованной перевозке группы детей превышает 4 часа, в состав указанной группы не допускается включение детей возрастом до 7 лет;

- в случае если продолжительность перевозки свыше 12 часов, организатор перевозки обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским работником;

- в ночное время допускаются организованная перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них;

- после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров;

- автобус должен быть оснащен ремнями безопасности.

Напоминаем, что для перевозки детей, человек должен иметь стаж работы транспортного средства категории D не менее одного года из последних 2 лет.