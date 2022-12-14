«Ростелеком» завершил работы по созданию цифровой образовательной среды в Тульском регионе

В течение 2021-2022 годов специалисты провайдера смонтировали более восьми с половиной тысяч точек доступа Wi-Fi, установили 557 видеорегистраторов и 1 417 камер видеонаблюдения.

Федеральный проект направлен на создание в учебных заведениях современной и безопасной цифровой среды. Ведется работа по оснащению организаций технологичным оборудованием и развитию цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности.

Оксана Осташко, министр образования Тульской области:

«Благодаря проекту в регионе появились дополнительные возможности для качественного образования детей. В каждой школе имеются фильтрация противоправного контента, IP-камеры и высокоскоростной интернет. Везде организован доступ к отечественной платформе “Сферум”, а с 1 января планируем подключение и к государственной информационной системе “Моя школа”. Цифровая среда делает доступными лучшие практики педагогов со всей страны и позволяет гибко использовать возможности верифицированного цифрового контента. Современная инфраструктура, которую мы создаем совместно с “Ростелекомом”, призвана сделать образовательный процесс в Тульском регионе технологичным, безопасным и комфортным».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Совместно с правительством Тульской области мы проделали огромную работу по созданию цифровой среды в системе образования и завершили проект в числе первых из 16 пилотных регионов. Всего ИТ-инфраструктурой охвачено 576 зданий тульских образовательных организаций. Мы готовы и далее продолжать внедрение высокотехнологичных сервисов. Например, установить в школах камеры видеонаблюдения с функцией видеоаналитики и систему контроля учета доступа. Это позволит существенно повысить уровень безопасности наших детей».

В соответствии с распоряжением Правительства РФ №713-р от 22 марта 2021 года «Ростелеком» назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях. В рамках государственного контракта до 31 декабря 2022 года внутришкольная цифровая среда появится более чем в 8,3 тыс. общеобразовательных организаций в 16 пилотных регионах России. Кроме Тульской области, в их число вошли Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области, Алтайский и Пермский края, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. После успешного тестирования создание цифровой образовательной среды будет развернуто по всей стране.