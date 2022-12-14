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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 9:32

4 жителя Тульской области были обмануты мошенниками за прошедшие сутки

Всего было похищено 1 миллион 297 тысяч 349 рублей
Источник:kp.ru
4 жителя Тульской области были обмануты мошенниками за прошедшие сутки

4 жителя Тульской области были обмануты мошенниками за прошедшие сутки

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

4 человека в возрасте от 55 лет до 71 года, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 297 тысяч 349 рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.