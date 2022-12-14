4 жителя Тульской области были обмануты мошенниками за прошедшие сутки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

4 человека в возрасте от 55 лет до 71 года, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 297 тысяч 349 рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.