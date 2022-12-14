Туляков приглашают принять участие в «Открытом отборе» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

15 декабря работодатели готовы предложить соискателям более 40 вакансий. На данный момент востребованы монтажники, инженеры, слесари, бухгалтеры, лаборанты, сборщики деталей, электромонтеры. На вакантные должности также ищут специалистов по организации закупочной деятельности и руководителей проектов.

В этот день каждый соискатель сможет на месте пройти личное собеседование, рассказать о своем опыте работы и профессиональных навыках.

В программе «Открытого отбора» принимают такие промышленные предприятия области, как ООО ПП «МехМаш», ОАО «Тульская обувная фабрика «Заря», ПАО «Косогорский металлургический завод», АО "Машзавод "Штамп", АО НПО «Базальт», АО «Спецприбор», АО «Щегловский вал».

Начало мероприятия в 10:00, окончание — 12:00.