В центре Тулы откроют дневной стационар для пациентов с психическими расстройствами Фото: материалы пресс-служб

Стационар откроется в двухэтажном здании на Первомайской, 13. Раньше здесь располагалось терапевтическое отделение Горбольницы № 7. Сейчас тут завершается капитальный ремонт, работы выполнены на 90%.

В работе стационара будет сделан акцент на психосоциальную реабилитацию при помощи психотерапии, арт- и музыкотерапии, восстановление навыков самообслуживания и коммуникации.

На новые площади также переедет диспансерное отделение психиатрической больницы с улицы Демидовской и отделение интенсивного оказания психиатрической помощи — так называемый «стационар на дому». После переезда площадь амбулаторной психиатрической службы увеличится вдвое — с 750 до 1500 кв. м.

На территории комплекса появится прогулочная зона, клумбы и парники, парковка для посетителей и персонала.

Открыть новое здание планируется в январе следующего года.