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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 8:13

На жителя Тульской области завели уголовное дело за уклонение от уплаты алиментов

Общая сумма задолженности составляет более 300 тыс. рублей.
Источник:kp.ru
На жителя Тульской области завели уголовное дело за уклонение от уплаты алиментов

На жителя Тульской области завели уголовное дело за уклонение от уплаты алиментов

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

44-летний мужчина, проживающий в в Ленинском районе, начиная с 7 августа 2022 года был обязан выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего сын, но никаких средств он не отправлял, хотя является полностью дееспособным. Общая сумма его долга по алиментам превышает 300 тыс. рублей.

В данный момент возбуждено уголовное дело за «неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка».