В Туле пройдет благотворительный концерт «Рок в защиту животных» Фото: материалы пресс-служб

Концерт «Рок в защиту животных» пройдет 17 декабря на сцене клуба «М-2». Это ежегодная благотворительная акция, которая проходит одновременно в различных регионах России и даже за рубежом. Акция впервые стартовала в 2018 году.

В концертах принимают участие музыкальные коллективы, играющие в различных направлениях, проходят литературные чтения, театральные постановки, мастер-классы, выставки и показы животных, встречи с экологами и зоозащитниками.

В Туле в рамках фестиваля выступят фронтмен столичной группы «Летная школа» Дмитрий Вагин, группа «Aerojak» (Москва), обладатель премии «Золотой граммофон» Михаил Башаков (Санкт-Петербург), тульские рок музыканты — группа «Бусы Пугачевой» Сергея Шера и другие.

Начало в 19:00.

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