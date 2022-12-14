Туляк SHAMAN выпустил гимн РФ в своей авторской аранжировке Фото: соцсети

Наш земляк Ярослав Дронов, уроженец Новомосковска, более известный как SHAMAN, в День Конституции Российской Федерации, выпустил гимн РФ в своей аранжировке.

«Сегодня, в День Конституции, я выпустил мою версию этой, вне всякого сомнения, главной песни страны, на всех популярных цифровых аудиоплатформах, - рассказал артист в своем телеграм-канале. - А на YouTube-канале вы можете увидеть клип, в который вошли кадры выступления в Казани».