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НовостиЗвезды14 декабря 2022 7:36

Туляк SHAMAN выпустил гимн РФ в своей авторской аранжировке

Свою версию гимна артист исполнил вместе с Владимиром Путиным
Игорь КОПЫТОВ
Туляк SHAMAN выпустил гимн РФ в своей авторской аранжировке

Туляк SHAMAN выпустил гимн РФ в своей авторской аранжировке

Фото: соцсети

Наш земляк Ярослав Дронов, уроженец Новомосковска, более известный как SHAMAN, в День Конституции Российской Федерации, выпустил гимн РФ в своей аранжировке.

«Сегодня, в День Конституции, я выпустил мою версию этой, вне всякого сомнения, главной песни страны, на всех популярных цифровых аудиоплатформах, - рассказал артист в своем телеграм-канале. - А на YouTube-канале вы можете увидеть клип, в который вошли кадры выступления в Казани».