Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 декабря 2022 14:46

В Туле вынесен приговор предпринимателю, похитевшему у граждан более 1,4 млн рублей

Прокуратура Зареченского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего уроженца Рязанской области
Игорь КОПЫТОВ
В Туле вынесен приговор предпринимателю, похитевшему у граждан более 1,4 млн рублей

В Туле вынесен приговор предпринимателю, похитевшему у граждан более 1,4 млн рублей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Он признан виновным в совершении 58 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что с января по апрель 2022 года генеральный директор ООО «Наши теплицы» в Туле и Новомосковске заключил с 58 гражданами договоры на оказание услуг по производству и продаже им теплиц. Получив залог на общую сумму 1,4 млн рублей, злоумышленник взятые на себя обязательства исполнять не намеревался.

Суд приговорил подсудимого к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.