В Туле вынесен приговор предпринимателю, похитевшему у граждан более 1,4 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Он признан виновным в совершении 58 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что с января по апрель 2022 года генеральный директор ООО «Наши теплицы» в Туле и Новомосковске заключил с 58 гражданами договоры на оказание услуг по производству и продаже им теплиц. Получив залог на общую сумму 1,4 млн рублей, злоумышленник взятые на себя обязательства исполнять не намеревался.

Суд приговорил подсудимого к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.