В тульском экзотариуме пройдет Международный день обезьян

Начиная с 2000 года появилась традиция отмечать день обезьян. В связи с этим, 14 декабря, в группе экзотариума «вконтакте» состоятся прямые трансляции из вольеров, в которых сотрудники зоопарка расскажут о героях дня, о том, где они водятся, что предпочитают на обед и о том, далеко ли эволюционно ушел человек от обезьяны. Там можно будет увидеть приматов, обезьян, обезьянообразных, узконосых обезьян и человекообразных обезьян.

Также, если вы захотите посетить сам экзотариум, то вас там будут ждать шесть видом приматов - кошачьи лемуры, беличьи саймири, эдиповы тамарины, белоухие игрунки, карликовые игрунки и свинохвостый макак.