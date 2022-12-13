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НовостиОбщество13 декабря 2022 13:40

Тульская Госавтоинспекция предупреждает о неблагоприятных погодных условиях

Водителям и пешеходам стоит быть крайне внимательными на дорогах
Источник:kp.ru
Тульская Госавтоинспекция предупреждает о неблагоприятных погодных условиях

Тульская Госавтоинспекция предупреждает о неблагоприятных погодных условиях

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На территории Тульской области, начиная со второй половины дня, прогнозируется ухудшение погодных условий. В частности, перепады температур от отрицательных к положительным, выпадение осадков в виде мокрого снега, местами гололедица.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что водители транспортных средств в сложных метеорологических условиях должны выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность в складывающейся обстановке. Следует воздержаться от опасных маневров.

Пешеходы обязаны переходить проезжую часть дороги только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности дальнейшего движения. Также тулякам стоит выбирать более безопасную одежду для нахождения на улице - обувь с мягкой рифленой подошвой и носить верхнюю одежду с капюшоном и высоким воротником.