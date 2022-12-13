658 бутылок контрафактной Coca-Cola было найдено в одном из магазинов Тулы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

9 декабря, сотрудники таможни совместно с полицией провели обыск в подсобке и торговом зале в одной из торговых точек в Туле. В ходе проверки было найдено 658 двухлитровых бутылок контрафактной Coca-Cola.

На этикетках товара было написано «Произведено в России» и «Изготовлено с разрешения The Coca-Cola Company», хотя компания несколько месяцев назад прекратила свое производство в России.

Бутылки были изъяты из магазина для экспертизы. В данный момент решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении за незаконное использования чужого товарного знака. Торговую точку могут оштрафовать на 200 тысяч рублей.