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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 12:45

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы за попытку сбыта наркотиков в Тульской области

Приговор в законную силу не вступил
Источник:kp.ru
Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы за попытку сбыта наркотиков в Тульской области

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы за попытку сбыта наркотиков в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

21 июля 2022 года, 30-летний мужчина, проживающий в Донском, забрал из тайника смесь, содержащую наркотическое средство, масса которой составила 48 граммов. Подсудимый должен был доставить наркотики в определенные места на территории Тульской области, но его вовремя поймали сотрудники ОКОН ОМВД России по г. Новомосковску.

Суд приговорил злоумышленника к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.