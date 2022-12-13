Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы за попытку сбыта наркотиков в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

21 июля 2022 года, 30-летний мужчина, проживающий в Донском, забрал из тайника смесь, содержащую наркотическое средство, масса которой составила 48 граммов. Подсудимый должен был доставить наркотики в определенные места на территории Тульской области, но его вовремя поймали сотрудники ОКОН ОМВД России по г. Новомосковску.

Суд приговорил злоумышленника к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.