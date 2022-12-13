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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 12:25

В Тульской области поймали женщину, похитившую деньги с банковской карты

Подозреваемая призналась в содеянном
Источник:kp.ru
В Тульской области поймали женщину, похитившую деньги с банковской карты

В Тульской области поймали женщину, похитившую деньги с банковской карты

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

68 летняя-женщина, проживающая в селе Меркулово, обратилась в полицию с заявлением, так как с её банковской карты сняли 14 тысяч 500 рублей.

В ходе разбирательство, было выдвинуто предположение, что деньги были похищены кем-то из близкого окружения заявителя.

Спустя некоторое время полиции удалось установить личность преступницы. Её оказалась 43-летняя знакомая пострадавшей, которая созналась в совершении данного преступления.