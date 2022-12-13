В Тульской области поймали женщину, похитившую деньги с банковской карты Фото: Алексей ФОКИН (фото)

68 летняя-женщина, проживающая в селе Меркулово, обратилась в полицию с заявлением, так как с её банковской карты сняли 14 тысяч 500 рублей.

В ходе разбирательство, было выдвинуто предположение, что деньги были похищены кем-то из близкого окружения заявителя.

Спустя некоторое время полиции удалось установить личность преступницы. Её оказалась 43-летняя знакомая пострадавшей, которая созналась в совершении данного преступления.