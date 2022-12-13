В Туле еще одна больница ищет перевозчика тел Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На днях горбольница № 3 заключила договоренность с ООО «Светлый путь» на вывоз умерших пациентов со стоимостью по копейке за тело. Нарушений в условиях контракта компетентные органы не обнаружили.

Теперь городская больница №10 ищет своего подрядчика. При этом организация будет перевозить трупы из больницы до морга вплоть до 31 января 2024 года. Труп должен находиться в мешке, а его погрузка и выгрузка должна осуществляться с помощью носилок. Несмотря на то, что количество тел невозможно определить, начальная стоимость транспортировки одного определена в 500 рублей. Максимальная же сумма контракта равна 10 тысячам рублей. То есть формально получается, что за год в больнице умрут 20 пациентов.