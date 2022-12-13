Мошенники похитили у жителей Тульской области 5 миллионов 699 тысяч 416 рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

8 человек в возрасте от 39 до 64 лет, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Общая сумма ущерба составила 5 миллионов 680 тысяч 416 рублей.

Больше всего обогатила мошенников 64-летняя женщина из Белева. В течение 9 дней ей звонили злоумышленники и убеждали её перевести деньги. В итоге они потеряла 2 миллиона 425 тысяч 550 рублей.

Также, 39-летний мужчина, проживающий в Новомосковске, захотел приобрести мотоциклетную экипировку и нашел продавца в соцсетях. Злоумышленник попросил скинуть предоплату размером 14 тысяч рублей, после чего перестал выходить на связь.

К 46-летней жительнице Болохово за помощью обратился знакомый, у которого взломали страницу в соцсети. Мужчина, доверившись злоумышленнику, перевел ему 5 тысячи рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.