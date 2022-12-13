У автобуса «Новомосковск – Тула» на ходу отлетело колесо и врезалось в иномарку Фото: соцсети

12 декабря приблизительно в полдень на Новомосковском шоссе произошло необычное ДТП. У маршрутного автобуса, ехавшего в город химиков на ходу отлетело колесо и врезалось в автомобиль Toyota.

По имеющимся данным, в ДТП никто не пострадал.

Впрочем пользователи соцсети отмечают, что проблемы с колесами у машин, обслуживающих данный маршрут, проблемы возникают регулярно. По словам одной из пассажирок, регулярно пользующихся их услугами, буквально на днях на таком же автобусе водитель по пути трижды подкачивал спускавшее колесо, а в конечном итоге то лопнуло еще до прибытия в конечный пункт. При этом, стоит отметить, что недавно в Новмосковске прошел рейд Госавтоинспекции, зафиксировавший ряд нарушений у перевозчиков.