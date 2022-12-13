Уроженец Тульской области Иван Охлобыстин снялся в новом сериале Фото: Игорь КОПЫТОВ

Иван Охлобыстин играет оппонента главных героев, который владеет вегетарианским кафе в многосерийке «Ресторан «По понятиям». Главные же роли в фильме исполнили Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков, Владимир Сычев и Иван Кокорин.

Говоря о впечатлениях от съемок, актер отмечает: «Самые приятные впечатления. Вся команда на позитиве. Плюс очень профессионально построены отношения. Прекрасный сказочно-комедийно-музыкальный материал. Смешные моменты, само собой, были, но общая обстановка тоже соответствовала. Комедия ведь! Много смеялись в кадре».