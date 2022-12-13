В Тульской области на Новый год можно будет запускать фейерверки Фото: материалы пресс-служб

В отличие от ряда приграничных регионов, в Тульской области МЧС дало разрешение на запуск фейерверков. Когда муниципалитеты определятся со специально отведенными для этих целей местами, ведомство совершит рейды по всем площадкам и выдаст соответствующие разрешения.

По правилам, запуск фейерверков безопасен только в точках без деревьев, домов и других построек. Также значение имеет площадь — у каждого фейерверка своя опасная зона. В прошлом году в регионе определили 148 разрешенных для запуска фейерверков и использования пиротехники площадок, списки стали доступны после 20 декабря.