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НовостиОбщество13 декабря 2022 8:24

В Тульской области на Новый год можно будет запускать фейерверки

Пока в регионе определяют для этого места
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области на Новый год можно будет запускать фейерверки

В Тульской области на Новый год можно будет запускать фейерверки

Фото: материалы пресс-служб

В отличие от ряда приграничных регионов, в Тульской области МЧС дало разрешение на запуск фейерверков. Когда муниципалитеты определятся со специально отведенными для этих целей местами, ведомство совершит рейды по всем площадкам и выдаст соответствующие разрешения.

По правилам, запуск фейерверков безопасен только в точках без деревьев, домов и других построек. Также значение имеет площадь — у каждого фейерверка своя опасная зона. В прошлом году в регионе определили 148 разрешенных для запуска фейерверков и использования пиротехники площадок, списки стали доступны после 20 декабря.