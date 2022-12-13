Ископаемый лес под Тулой стал уникальным природным памятником Фото: Игорь КОПЫТОВ

Официально местность называется «Геолого-палеоботанический природный комплекс у п. Георгиево». В народе же его обычно называют «коптевский лес». Ископаемые деревья в карьере, возраст которых более 300 миллионов лет, долгое время привлекают внимание специалистов, а активисты долго просили взять их под охрану.

На охрану взяты уникальные местонахождения ископаемых растений каменноугольного периода вида Sublepidodendron puchkoviorum, представителей родов Grandeurites n Mesocalamites, а также редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Тульской области: венечник ветвистый (Anthericum ramosum) и гвоздика пышная (Dianthus superbus)

Такой статус кластер получил без изъятия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков. В границах памятника природы могут находиться земли других землепользователей, которые включены в его состав и на которых хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением общих требований к охране окружающей природной среды. Однако новое строительство, геологоразведка и ряд других действий запрещены. А вот использование земельных участков для природно-познавательного туризма, благоустройства территории, растениеводства разрешено.