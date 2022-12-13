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НовостиОбщество13 декабря 2022 7:39

Семьи военнослужащих из Тульской области получили доступную возможность переписки и доставки посылок

Об этом было заявлено на очередном оперативном совещании в правительстве
Игорь КОПЫТОВ
Семьи военнослужащих из Тульской области получили доступную возможность переписки и доставки посылок

Семьи военнослужащих из Тульской области получили доступную возможность переписки и доставки посылок

Фото: материалы пресс-служб

Переписка военнослужащих, принимающих участие в СВО, организована через фельдъегерскую почтовую связь с использованием конверта Почты России. Родственники могут отправить им бандероли весом до 2 кг, посылки – до 10 кг.

Письма, бандероли и посылки отправляются с отделений Почты России на почтовый адрес: 103400, Москва – 400, номер войсковой части.

Уточнить последний можно, придя в военный комиссариат. Информацию о местонахождении военнослужащего можно получить только при предъявлении документа, подтверждающее родство с военнослужащим. Сделать это по телефону нельзя.