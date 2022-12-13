В Туле оштрафовали владелицу тульского кафе, посетители которого подхватили сальмонеллез Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На днях сразу несколько посетителей точки общепита начали жаловаться на высокую температуру, слабость, головокружение и стул с примесью зелени. У двоих из них выявили сальмонеллу. Роспотребнадзор провел проверку и обнаружил в кафе многолчисленные нарушения санитарных норм и правил, в том числе острую кишечную инфекцию у двух поваров.

Центральный районный суд рассмотрел дело местной индивидуальной предпринимательницы и признал ее виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, оштрафовав на 10 тысяч рублей.

Владелица кафе свою вину полностью признала, и к моменту судебного заседания все недостатки в точку общепита устранила.