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НовостиОбщество13 декабря 2022 7:22

В Тульской области завершили оцифровку карточек воинского учета

Далее компьютерное оснащение военкоматов подключат к сети Минобороны
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области завершили оцифровку карточек воинского учета

В Тульской области завершили оцифровку карточек воинского учета

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В регионе приступили к внедрению в работу военкоматов современных информационных технологий. Все здания подключены к высокоскоростному интернету. В 2023 году компьютерную технику в них обновят, подключив к защищенной сети Министерства обороны.

Таким образом военные комиссариаты можно будет подключить к Платформе обратной связи и порталу госуслуг. Это позволит ускорить рассмотрение обращений граждан и оказание государственных услуг.

Для сотрудников военных комиссариатов дополнительно готовятся учебные курсы для повышения знаний и навыков в сфере информационных технологий.