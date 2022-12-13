В Тульской области завершили оцифровку карточек воинского учета Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В регионе приступили к внедрению в работу военкоматов современных информационных технологий. Все здания подключены к высокоскоростному интернету. В 2023 году компьютерную технику в них обновят, подключив к защищенной сети Министерства обороны.

Таким образом военные комиссариаты можно будет подключить к Платформе обратной связи и порталу госуслуг. Это позволит ускорить рассмотрение обращений граждан и оказание государственных услуг.

Для сотрудников военных комиссариатов дополнительно готовятся учебные курсы для повышения знаний и навыков в сфере информационных технологий.