В Тульской области создают единый комплекс реабилитации военнослужащих Фото: материалы пресс-служб

Раненых военнослужащих будут выявлять в том числе через военкоматы и Министерство обороны. Для каждого военнослужащего будут разрабатывать индивидуальную программу реабилитации.

Для оперативной связи определят номер горячей линии: операторы уже прошли необходимую подготовку. Впоследствии все сведения о вернувшихся военнослужащих тщательно обработают и внесут в единую картотеку.

Также бойцам будут адресно доставлять средства реабилитации, вызывать на дом врачей и соцработников. Уже сейчас решено дополнительно дооснастить пункты проката средствами реабилитации.

Минздрав совместно с Минфином должны создать отдельный список высокотехнологичных средств протезирования. Для тульских военнослужащих будут закупать одни из лучших, которые есть на рынке. К работе предполагают подключить тульские предприятия, которые могут изготавливать такие устройства. Для организации такой работы будет создан специальный центр при правительстве.