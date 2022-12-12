В Тульской области суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

13 октября 2021 года, 41-летний житель Липецка, употребив наркотики, сел за руль автомобиля Volkswagen Polo. Проезжая по автодороге «Кимовск – Епифань – Куликово поле-Кресты», обвиняемый выехал на полосу встречного движения, на которой столкнулся с автомобилем Chevrolet Lacetti.

В результате ДТП погибла пассажирка машины Chevrolet, а водитель получил различные травмы.

Также, все тот же человек, 12 апреля и 27 мая 2022 года ограбил две квартиры в городах Донской и Новомосковск, в которых были похищены украшения и денежные средства на общую сумму свыше 245 тысяч рублей.

Суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.