В Тульской области произошло столкновение трех автомобилей Фото: материалы пресс-служб

11 декабря, на 205-ом километре автодороги М-2 «Крым» Щекинского района, 48-летний мужчина, управляя автомобилем LADA 4X4, выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с грузовой машиной «КАМАЗ» с прицепом 85310В, за рулем которого находился 40-летний мужчина, после чего автомобиль LADA совершает встречное столкновение с транспортным средством «ГАЗ 330232», под управлением 29-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали пассажир и водитель легковушки. Их госпитализировали с различными травмами.