В Тульской области объявлено метеопредупреждение Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 21:00 12 декабря до 21:00 13 декабря 2022 года на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий. В частности, перепады температур от отрицательных к положительным, выпадение осадков в виде дождя, мокрого снега (его налипания), местами гололедица, усиление порывов ветра до 12 м/с, что может вызвать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что водители транспортных средств в сложных метеорологических условиях должны выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность в складывающейся обстановке. Следует воздержаться от опасных маневров.

Пешеходы обязаны переходить проезжую часть дороги только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности дальнейшего движения. Также тулякам стоит выбирать более безопасную одежду для нахождения на улице - обувь с мягкой рифленой подошвой и носить верхнюю одежду с капюшоном и высоким воротником.