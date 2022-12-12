Двое мужчин из Тулы были обмануты мошенниками Фото: Алексей ФОКИН (фото)

45-летняя женщина, проживающая в Туле, при покупке товара попалась на мошенника, который уговорил потерпевшую внести предоплату, а после перестал выходить на связь. В итоге женщина потеряла 21 тысячу 350 рублей.

В аналогичную ситуацию попал 59-летний житель Алексина. У которого путем обмана похитили 24 тысячи рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.